Σεισμός 3,7 Ρίχτερ δυτικά της Ναυπάκτου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Ναυπάκτου, κοντά στο Αντίρριο

Σεισμός

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 11:05 απόψε, σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Ναυπάκτου, κοντά στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 16 χιλιόμετρα βόρεια της Πάτρας.

