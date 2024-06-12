Σεισμός 3,7 Ρίχτερ δυτικά της Ναυπάκτου

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 11:05 απόψε, σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Ναυπάκτου, κοντά στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 16 χιλιόμετρα βόρεια της Πάτρας.

Πηγή: skai.gr

