Λήμνος: Τα κύματα διέλυσαν την παραλιακή οδό - Διεκόπη η κυκλοφορία

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Δείτε βίντεο από την κοινότητα Μούδρου:

Πηγή: skai.gr

