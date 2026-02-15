Λογαριασμός
Λήμνος: Τα κύματα διέλυσαν την παραλιακή οδό - Διεκόπη η κυκλοφορία

Να αποφεύγουν οι πολίτες τις παραλιακές οδούς ζητά με ανακοίνωσή του ο Δήμος

Λήμνος

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Δείτε βίντεο από την κοινότητα Μούδρου: 

