Στην Αττική, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 15 κλήσεις κυρίως για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων μεταξύ άλλων, σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι.

Στην περιοχή των Τζουμέρκων, το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο δέντρο που έπεσε στη συμβολή της οδού Βρυούλων και Κένεντι στην Καισαριανή, το οποίο απομακρύνουν πυροσβέστες.

Στην Αγία Παρασκευή, αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων έπεσε σε κήπο πολυκατοικίας, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Στην υπόλοιπη χώρα, στην Πρέβεζα ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των συνεχών κατολισθήσεων. Προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Στην περιοχή της Πάργας, καθώς και στους οικισμούς Αγιά και Ανθούσα, η πτώση βράχων προκάλεσε υλικές ζημιές, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση αυτοκινήτων που καταπλακώθηκαν από βράχους.

Στην Κέρκυρα, στο παραλιακό θέρετρο του Αρίλλα, ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέο κύμα κατολισθήσεων στον οδικό άξονα Καλλονής-Σιγρίου.

Στην Εθνική Οδό Τρίπολης - Πύργου, στο 66ο χλμ έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία, όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης.

Υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα

Παράλληλα, στο μάτι της κακοκαιρίας βρέθηκε για ακόμα μία φορά η περιοχή των Τζουμέρκων.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αναφέρει ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς τη στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητο του κάτοικος των Άγναντων.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε.

Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.

Κρήτη: Προβλήματα με αεροπορικές πτήσεις, ακυρώθηκε η παρέλαση για το Καστρινό Καρναβάλι, κλειστά τα σχολεία στο Ηράκλειο αύριο

Την ίδια ώρα, σαρώνουν την Κρήτη από τα ξημερώματα οι νοτιάδες, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις κοπές κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.

Στο Αεροδρομίο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μια ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά.

Παράλληλα, στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Από την πλευρά της, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε ενημέρωση που εξέδωσε ζήτησε από τους πολίτες, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί, να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

«Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα παρατίθενται και συγκεκριμένες συστάσεις, όπως μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Επίσης μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.

«Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» καταλήγει η ανακοίνωση.

