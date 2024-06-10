Λογαριασμός
Σε ασφαλές σημείο ο περιπατητής που χάθηκε στον Όλυμπο

Για τη μεταφορά του περιπατητή, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γάλλος περιπατητής, έπειτα από αποπροσανατολισμό του στο μονοπάτι Ε4, στον Όλυμπο.

Για τη μεταφορά του περιπατητή, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.

TAGS: Όλυμπος
