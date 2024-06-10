Σε ασφαλές σημείο ο περιπατητής που χάθηκε στον Όλυμπο

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γάλλος περιπατητής, έπειτα από αποπροσανατολισμό του στο μονοπάτι Ε4, στον Όλυμπο.

Για τη μεταφορά του περιπατητή, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.

Πηγή: skai.gr

