Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - Εξαιρετικά σοβαρό θέμα

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας με δεδομένα που έχουν να κάνουν με το drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα, (σ.σ στη Λευκάδα) το USV (Unmanned Surface Vehicle - μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας), είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ουκρανικό drone» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας.

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Καλημέρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

«Δεν θα γίνει η Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων»

Σημειώνεται ότι οι υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε επίσης ότι πρόκειται για «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη» και τόνισε πως «αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα».

Επεσήμανε ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Πηγή: skai.gr

