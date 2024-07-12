Στον απεγκλωβισμό 24 αλλοδαπών από τη βραχονησίδα Πηγανούσα στη Λέρο προχώρησαν ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της Frontex.
Οι αλλοδαποί, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς αποβιβάστηκαν στη βραχονησίδα, ενώ αυτήν την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Λέρου.
Πηγή: skai.gr
