Eντοπίστηκαν 24 μετανάστες σε βραχονησίδα της Λέρου

Οι αλλοδαποί κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112

Στον απεγκλωβισμό 24 αλλοδαπών από τη βραχονησίδα Πηγανούσα στη Λέρο προχώρησαν ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της Frontex.

Οι αλλοδαποί, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς αποβιβάστηκαν στη βραχονησίδα, ενώ αυτήν την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Λέρου.

