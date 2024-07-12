Λογαριασμός
Υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα σε Περιστερά Θέρμης και Χαλκιδική - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Σαλμώνη Ροδόπης

Επί ποδός η Πυροσβεστική - Διάσπαρτες εστίες σε όλα τα μέτωπα

UPDATE: 14:09
Φωτιές Θέρμη Χαλκιδική Ροδόπη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές τόσο στην περιοχή Περιστερά, του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκης, όσο και στη Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, με τις φλόγες να καίνε σε διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, για τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ για την αντιμετώπιση της εστίας στη Χαλκιδική έχουν ριχτεί στη μάχη 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλμώνη Ροδόπης, όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

