Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές τόσο στην περιοχή Περιστερά, του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκης, όσο και στη Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, με τις φλόγες να καίνε σε διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, για τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ για την αντιμετώπιση της εστίας στη Χαλκιδική έχουν ριχτεί στη μάχη 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Περιστερά, του δήμου #Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2024

Παράλληλα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλμώνη Ροδόπης, όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλμώνη Ροδόπης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2024

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2024

Πηγή: skai.gr

