«Η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη συνεχίζεται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό» τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο καθηγητής Σεισμολογίας και Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.

Σημείωσε ότι οι αρμόδιοι φορείς είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, ακόμα και για το ακραίο που μιλά για σεισμό της τάξης των 6 Ρίχτερ.

«Το ακραίο σενάριο έχει πολύ μικρές πιθανότητες και ίσως προκαλέσει ζημιές σε παλιά ασυντήρητα σπίτια και ενδεχομένως κατολισθήσεις στην περιοχή της Καλντέρας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας, ενημερώνοντας πως οι Επιτροπές των επιστημόνων θα συνεδριάσουν το Σάββατο το πρωί, προκειμένου να προτείνουν στην κυβέρνηση τα μέτρα που θα ισχύσουν από την επόμενη εβδομάδα.

«Υπάρχουν 3 σενάρια αυτήν τη στιγμή. Το ένα είναι να παραμείνουμε σε αυτά τα μεγέθη για μερικές ημέρες ή εβδομάδες ακόμα. Το δεύτερο είναι να πάμε σε ένα μεγαλύτερο σεισμό περίπου 5,5 Ρίχτερ, που θα εκτονώσει την κατάσταση και δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στο νησί. Το τρίτο και ακραίο σενάριο είναι να έχουμε σεισμό κοντά στα 6 Ρίχτερ. Εκεί ίσως να προκληθούν ζημιές σε παλιά ασυντήρητα σπίτια και ενδεχομένως κατολισθήσεις στην περιοχή της Καλντέρας».

