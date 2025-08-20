Ανακοινώθηκε σήμερα η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για την ένταξη του έργου «Αναβάθμιση συνοριακού σταθμού Ευζώνων Κιλκίς», συνολικού προϋπολογισμού 24.625.695 ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Συνοριακό Σταθμό Διέλευσης Ευζώνων, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου των διελεύσεων.

Στόχος είναι ο Συνοριακός Σταθμός των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι να αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις, να γίνει πιο λειτουργικός, οι εργαζόμενοι να επιτελούν το έργο τους με τις βέλτιστες συνθήκες και κυρίως να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι πολίτες που διέρχονται από τον Σταθμό.

«Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στον Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων είναι καθοριστικής σημασίας. Το έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλοποίηση της διέλευσης των πολιτών και επιπλέον στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διελεύσεων. Για να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων ενδεικτικός είναι ο αριθμός των ετήσιων διελεύσεων από τους Ευζώνους, οι οποίες φτάνουν στα 2,5 εκατομμύρια. Γεγονός που καθιστά τον Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων τη μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου της χώρας. Η αναβάθμισή του κρίνεται επιτακτική, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση, εκτός των άλλων, δυσχεραίνει τις διαδικασίες διαβατηριακού, τελωνειακού και κτηνιατρικού - φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Η αναβάθμιση του Σταθμού αποτελεί σημαντική επένδυση για την περιοχή, ενισχύοντας την εθνική οικονομία και διευκολύνοντας την περιφερειακή συνεργασία. Πρόκειται για έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας», τόνισε σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν προγραμματιστεί οι εξής βασικές παρεμβάσεις:

-Αρχιτεκτονική και Ενεργειακή Αναβάθμιση: Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων με σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εξυπηρέτησης.

-Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση: Βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου εντός του σημείου διέλευσης για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και την απρόσκοπτη ροή οχημάτων.

-Προσαρμογή στους Ενωσιακούς Κανονισμούς: Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

Το έργο θα συμβάλει στην υιοθέτηση «καλών πρακτικών» και θα ενισχύσει το κύρος της Ελλάδας ως χώρας που διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις χερσαίες διόδους της.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Συνοριακό Σημείο των Ευζώνων θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες, προσφέροντας ασφαλείς, γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλους τους ταξιδιώτες.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.