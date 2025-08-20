Στη σύλληψη δύο διακινητών ναρκωτικών ουσιών καθώς και ενός πελάτη προχώρησαν σήμερα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν έχουν καμία σχέση με τα Προσφυγικά. Ωστόσο, έτρεξαν και μπήκαν εκεί προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών.



Πηγή: skai.gr

