«Λαμπάδιασε» μοτοποδήλατο στις Συκιές και έκαψε ολοσχερώς διαμέρισμα -Σώθηκε από θαύμα νεαρό ζευγάρι

 Oι φλόγες επεκτάθηκαν τόσο σε ισόγειο διαμέρισμα όσο και σε δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στο σημείο - Το ζευγάρι βγήκε έγκαιρα από τον χώρο

Πυροσβεστικό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (5/5) στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν φωτιά που ξεκίνησε από μοτοποδήλατο επεκτάθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα, σύμφωνα με το grtimes.gr.

Πιο συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε φωτιά σε μοτοποδήλατο και στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν τόσο σε ισόγειο διαμέρισμα όσο και σε δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.


Μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα ζευγάρι νεαρής ηλικίας, το οποίο βγήκε έγκαιρα από τον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, με το διαμέρισμα και τη μοτοσικλέτα να καίγονται ολοσχερώς ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.

