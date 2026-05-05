Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Ραφήνας λόγω σύγκρουσης. Ίδια εικόνα επικρατεί και στα δυο ρεύματα του Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων.

Προσοχή απαιτείται από όσους εισέρχονται στην Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, καθώς στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου διεξάγονται εργασίες.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Καλιρρόης-Β. Κωνσταντίνου, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα Ασπροπύργου.

Πηγή: skai.gr

