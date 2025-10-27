Επεισόδιο σημειώθηκε με το «καλημέρα» σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας τα έκανε γυαλιά καρφιά ενώ αστυνομικοί που πέρασαν στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 06:30 σε ψιλικατζίδικο- καφέ επί της οδού Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα, στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας άρχισε να έχει αρχικά λεκτικές αντιπαραθέσεις με πελάτες του καταστήματος ενώ στη συνέχεια άρχισε να πετάει καρέκλες και να προκαλεί φθορές σπάζοντας και την τζαμαρία εξωτερικά του καταστήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος. «Τρομάξαμε πολύ, δεν τον είχαμε ξαναδεί», δήλωσε επίσης.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Πηγή: skai.gr

