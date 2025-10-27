Τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς, στη Λέσβο, με τις έρευνες του Λιμενικού να είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν διασωθεί 7 άτομα.
Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.