Τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς, στη Λέσβο, με τις έρευνες του Λιμενικού να είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν διασωθεί 7 άτομα.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα.

Πηγή: skai.gr

