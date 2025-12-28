Κυψέλη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε, στην Κυψέλη.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Λοκρίδος 37, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ ζευγαριού.

Κατά τη διάρκειά του, ο άνδρας τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του στον λαιμό με μαχαίρι.

Η γυναίκα, περίπου 60 ετών μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο από όπου και πήδηξε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

