Θεσσαλονίκη: Κλειστά αύριο τα σχολεία στους δήμους Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά λόγω καιρικών συνθηκών

Με ανακοίνωσή τους οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά ενημερώνουν ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, θα μείνουν κλειστά.

Όπως σημειώνει ο δήμος Ωραιοκάστρου: «Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, με αφορμή την πρόγνωση της ΕΜΥ για έντονες χιονοπτώσεις». Ο Δήμος Λαγκαδά, τονίζει ότι: «Η απόφαση της Δημάρχου Λαγκαδά, Νίκης Ανδρεάδου, λήφθηκε με γνώμονα την προστασία της ακεραιότητας μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και για να γίνει η επιβεβλημένη εκτίμηση τυχόν ζημιών στις εγκαταστάσεις και τους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων».

Αναλυτικά:

«Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025, με απόφαση του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ Δήμου Ωραιοκάστρου), δεν θα λειτουργήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, με αφορμή την πρόγνωση της ΕΜΥ για έντονες χιονοπτώσεις και την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Η ανακοίνωση του δήμου Λαγκαδά:

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά, αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Ομοίως, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί

Η απόφαση της Δημάρχου Λαγκαδά, Νίκης Ανδρεάδου, λήφθηκε με γνώμονα την προστασία της ακεραιότητας μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και για να γίνει η επιβεβλημένη εκτίμηση τυχόν ζημιών στις εγκαταστάσεις και τους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων.

Ο δήμος Λαγκαδά παραμένει με τις υπηρεσίες του σε 24ωρη επιφυλακή για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των οξύτατων καιρικών φαινομένων και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή του αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.