Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Στη φυλακή οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους

Της Έλενας Γαλάρη

Ολοκληρώθηκαν αργά χθες βράδυ οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων για λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων.

Έξι από αυτούς, μεταξύ των όποιων ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και οι δύο υπαρχηγοί, οι οποίοι κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι υπόλοιποι δεκαέξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός έδωσε τυπική απολογία στον ανακριτή, ενώ ο ένας από τους δύο -κατά το κατηγορητήριο- υπαρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ισχυρίστηκε:

«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».



