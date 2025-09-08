Το Πανεπιστήμιο του York έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα

Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας, έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του παραρτήματός του στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η βρετανίδα Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του York στην Ελλάδα, Kαθηγήτρια Tracy Lightfoot δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη που θα αναλάβω καθήκοντα ως Πρύτανης στο Europe Campus και είμαι ενθουσιασμένη που θα στηρίξω την ανάπτυξή του – όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά και στην ευρύτητα των επιστημονικών πεδίων. Το University of York είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο ίδρυμα με κορυφαία φήμη στη διδασκαλία και την έρευνα, και δεσμεύομαι να μεταφέρω αυτή τη δυναμική και στο York Europe Campus. Παράλληλα, πιστεύω ακράδαντα ότι πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία. Το προσωπικό και οι φοιτητές στο York επωφελούνται σημαντικά από τη διδασκαλία και την έρευνα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Ευελπιστώ να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες για ακαδημαϊκή ανταλλαγή, κοινή μάθηση και συνεργατική έρευνα μεταξύ μας».

Πρόσθεσε ότι με την αδειοδότηση των τριών Πανεπιστημιακών Σχολών του Παραρτήματος του York στην Ελλάδα (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστημών, Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών), και μετά την πιστοποίηση των προγραμμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το York θα προσφέρει σπουδές στη Διοίκηση και στην Οικονομία, στην Ψυχολογία, στην Πληροφορική, στην Επικοινωνία, στην Αγγλική Φιλολογία και στην Νομική.

Επίσης τόνισε ότι "για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του York θα προσφέρει σπουδές Νομικής στη Θεσσαλονίκη που συνδυάζουν το ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου, αποκλειστικά για Έλληνες φοιτητές". Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα νομικών σπουδών που θα συνδυάζει τόσο το Ελληνικό, όσο και το Αγγλικό Δίκαιο.

Το Πανεπιστήμιο του York βρίσκεται ανάμεσα στο 6% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, 146ο στην παγκόσμια κατάταξης ποιότητας των πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Times Higher Education, 2025 και μέλος του διακεκριμένου Russell Group στη Βρετανία.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μετά την αδειοδότηση ο Πρύτανης και Πρόεδρος του University of York Prof. Charlie Jeffery, «είναι μια ιστορική στιγμή που δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες και διεθνείς φοιτητές να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε εκπαίδευση παγκοσμίου κύρους, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο διεθνούς εκπαίδευσης».

Τα προπτυχιακά προγράμματα ξεκινούν φέτος τον Οκτώβριο 2025 υπό την προϋπόθεση της πιστοποίησής τους από την ΕΘΑΑΕ. Τα μεταπτυχιακά και τα προγράμματα στην Αθήνα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2026, μετά από την πιστοποίησή τους. Η ιστοσελίδα του νέου ιδρύματος είναι το city.yorkeuropecampus.eu

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.