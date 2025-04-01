Σε ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σύσταση πιστωτικού ιδρύματος από την Εκκλησία της Ελλάδος προέβη η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επ' αυτού ανακοινώνει ότι: «Εν σχέσει προς δημοσιεύματα περί επικειμένης υποβολής από την Εκκλησία της Ελλάδος αιτήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος ανακοινώνεται ότι ουδέποτε ελήφθη σχετική απόφαση από την αρμόδια Διαρκή Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι υπεύθυνος ενημερώσεως περί των αποφάσεων και προθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο Συνοδικός Μητροπολίτης που ορίζεται κάθε Σεπτέμβριο από τη ΔΙΣ ως Εκπρόσωπος Τύπου και ουδείς άλλος».

Πηγή: skai.gr

