Κλειστοί θα παραμείνουν, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης, ο κλάδος εξόδου από την Αττική Οδό προς τον Σ.Ε.Α. Μεσογείων, καθώς και ο κλάδος εισόδου από τον Σ.Ε.Α. Μεσογείων προς την Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, την Κυριακή 3 Αυγούστου 2025 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών οι οδηγοί με προορισμό τους Σ.Ε.Α. Μεσογείων θα μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς Ελευσίνα μέχρι την επόμενη έξοδο της Αττικής Οδού (Έξοδος 17/ Κάντζα), όπου θα εξέρχονται, θα κάνουν αναστροφή και θα επανεισέρχονται στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, χωρίς την εκ νέου καταβολή διοδίων, μέχρι την επόμενη έξοδο προς τους Σ.Ε.Α. Μεσογείων.

Στη συνέχεια, όσοι εξ αυτών επιθυμούν να κατευθυνθούν και πάλι προς Ελευσίνα, θα μπορούν να κινηθούν προς Αεροδρόμιο μέχρι την επόμενη έξοδο (Έξοδος 18/ Παιανία), όπου θα εξέρχονται, θα κάνουν αναστροφή και θα επανεισέρχονται στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, χωρίς την εκ νέου καταβολή διοδίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στο Σ.Ε.Α. Μεσογείων στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, την Κυριακή 03/08.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.https://t.co/JxsiRGnhlA — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 2, 2025

Πηγή: skai.gr

