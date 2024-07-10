Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ένας 38χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανήλικων αθλητριών του.

Ο κατηγορούμενος προπονητής του τάε κβον ντο είχε καταγγελθεί πέρσι από τις αθλήτριές του, οι οποίες σήμερα είναι 16 και 17 ετών (ανάλογα με την περίπτωση).

Οι καταγγελλόμενες πράξεις φαίνεται πως ήταν κατ' εξακολούθηση και αφορούσαν το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., στη συνέχεια της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 38χρονου (σήμερα) προπονητή και ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, μεταξύ άλλων για το αδίκημα του βιασμού.

Κλήθηκε σήμερα να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες. Κατά πληροφορίες, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «σκευωρία» που 'στήθηκε' εναντίον του με σκοπό να τον εκβιάσουν για οικονομικό όφελος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

