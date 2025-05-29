Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε σήμερα την Kresna της Βουλγαρίας, προσκεκλημένος του Υπουργού Ενέργειας της γειτονικής χώρας, κ. Ζέκο Στάνκοφ. Οι δύο Υπουργοί, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Ρόσεν Ζελιάσκοφ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας κ. Πέτερ Σιγιάρτο εγκαινίασαν την κατασκευή μεγάλης διακλάδωσης του βουλγαρικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου, στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Corridor). Υπενθυμίζεται ότι στο εμβληματικό αυτό ενεργειακό έργο συμμετέχουν 7 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία).

Ο κ. Παπασταύρου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Βούλγαρο ομόλογό του, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργειακής διασύνδεσης των δύο χωρών με την υπόλοιπη Ευρώπη και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το κομβικό αυτό έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, συνδέεται με την επέκταση της δυναμικότητας από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία (με σημείο διασύνδεσης το Σιδηρόκαστρο) και από τη Βουλγαρία προς τη Ρουμανία (με σημείο διασύνδεσης την Kresna) ως βασικό τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, καθώς και με την υλοποίηση των στόχων για τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού. Η λειτουργία του θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς αυξανόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά.

Ο Κάθετος Διάδρομος διευκολύνει τις ροές φυσικού αερίου μέσω τερματικών σταθμών της Ελλάδας προς τις χώρες της βορειοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Απώτερος στόχος είναι να υποστηριχθεί η πλήρης διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού των χωρών στην περιοχή και την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο του Κάθετου Διαδρόμου προωθείται από 9 Διαχειριστές από τις 7 χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Πρόκειται για τους ΔΕΣΦΑ και Gastrade από Ελλάδα, Bulgartransgaz και ICGB από Βουλγαρία, Transgaz από Ρουμανία, FGSZ από Ουγγαρία, Eustream από Σλοβακία, VMTG από Μολδαβία και GTSOU από Ουκρανία.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Ο κάθετος άξονας Νότου – Βορρά γίνεται πραγματικότητα. Το φυσικό αέριο που ξεκινάει από τη χώρα μας θα φτάνει στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία ενεργειακά, καθώς αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης. Έχει, όμως, και μεγάλη σημασία γεωστρατηγική, γιατί δημιουργούνται νέες αρτηρίες διασύνδεσης της χώρας μας. Η Κυβέρνηση προχωράει αποφασιστικά, με στρατηγική, για να δυναμώσει τη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη.»

Πηγή: skai.gr

