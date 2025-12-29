Κιλκίς: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής που καταζητείται στην Τουρκία

Ένας 52χρονος καθηγητής μουσικής- υπήκοος Τουρκίας και Κοσόβου- συνελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς, δυνάμει εντάλματος της Ιντερπόλ, γιατί καταζητείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης, σύμφωνα με το GRtimes.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Κιλκίς όταν, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε οτι οι τουρκικές Αρχές ζητούν την έκδοση του.

Ο συλληφθείς ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Κόσοβο έχει καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης 4 ετών, 8 μηνων και 7 ημερών, απο δικαστήριο τουρκικής επαρχίας, για παιδική κακοποίηση. Σήμερα οδηγήθηκε στο τμήμα Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία. Ο 52χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Τουρκία καθώς ισχυρίζεται πως δεν έχει πράξει όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της γειτονικής χώρας, ο συγκεκριμένος άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά μια ανήλικη η οποία παρακολουθούσε ατομικά μαθήματα κιθάρας, τουλάχιστον τρεις φορές, απο τον Ιανουάριο έως τις 10 Ιουνίου του 2022, στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναγράφεται στο τουρκικό κατηγορητήριο, ο καθηγητής μουσικής την πρώτη φορά χάιδεψε το χέρι της μαθήτριας, σε μια χειραψία, λέγοντας σε αυτήν ” τι γλυκό και μικροσκοπικό χεράκι που έχεις”. Τη δεύτερη, της χάιδεψε τον αστράγαλο με τη δικαιολογία ότι της διδάσκει μουσική και την τρίτη φορά την χάιδεψε ενώ την αποχαιρετούσε.

Μετά την άρνηση του, περί της έκδοσης του θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.