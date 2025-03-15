Απειρία, υπερεκτίμηση δυνάμεων και ακατάλληλος εξοπλισμός φαίνεται να ήταν μερικά από τα μοιραία λάθη του 21χρονου Γερμανού, που έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του στο Φαράγγι της Σαμαριάς, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής 14 Μαρτίου στα Λευκά Όρη.

Σύμφωνα με το creta24, το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα Σάββατο, ξεκίνησε η ανάσυρση της σορού του, η οποία πραγματοποιείται με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Αμέσως μετά και συγκεκριμένα το απόγευμα της Κυριακής, θα ακολουθήσει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για τα σαφή αίτια θανάτου του.

Εκτός από τα μοιραία λάθη, ο νεαρός φαίνεται να στάθηκε και άτυχος, καθώς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 ο έμπειρος ορειβάτης Θεόδωρος Βίγλης, που ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τη σορό του, ο 21χρονος φαίνεται να είχε ξεκινήσει την κατάβαση και αν συνέχιζε για 15 λεπτά ακόμη, θα έφτανε σε μιτάτο, όπου υπήρχαν ρούχα και φαγητό. Όμως δυστυχώς, ο νεαρός Γιόχαν δεν άντεξε…

«Μόλις έφτιαξε ο καιρός και βρήκα τα χρονικά περιθώρια, οργανώσαμε μια ομάδα, όλοι μας έμπειροι ορειβάτες, έχουμε πάει σε αυτά τα μέρη πολλές φορές. Επικοινώνησα με τις αδερφές του, μου έστειλαν όλα τα δεδομένα όσον αφορά στις επικοινωνίες που είχαν, μου έστειλαν τα δεδομένα της πορείας που ακολούθησε. Κάναμε μια διανυκτέρευση στο μιτάτο. Πηγαίνοντας για το μιτάτο, βγήκαμε σε ένα λόφο και εγώ προσωπικά με κιάλια σάρωσα την πλευρά απέναντι, την ενδεχόμενη πορεία του. Εντόπισα ένα κόκκινο σημάδι που μου φάνηκε ύποπτο, σε μία απόσταση ευθεία πάνω από 1.000 μέτρα. Κοιμηθήκαμε το βράδυ στο μιτάτο και το πρωί της Παρασκευής σάρωσα πάλι την περιοχή με τα κιάλια και εντόπισα πάλι το σημείο και είδα πάλι κάτι ύποπτο, που ήταν τελικά τα παπούτσια του. Πήγαμε και τον ανακαλύψαμε και βρεθήκαμε σε ένα σοκ. Το κρίμα είναι μεγάλο, γιατί αν είχε δυνάμεις και περπατούσε ένα τέταρτο θα πήγαινε στο μιτάτο, που υπάρχουν ρούχα εκεί και τρόφιμα, θα είχε γλιτώσει τη ζωή του. Δυστυχώς στάθηκε άτυχος», ανέφερε ο κ. Βίγλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός τουρίστας ακολούθησε τη σωστή διαδρομή, όμως φαίνεται πως υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και δεν είχε μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό. «Εγώ εκτιμώ έπαθε υποθερμία, εξάντληση, ξάπλωσε μπρούμητα και αφέθηκε. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και δεν είχε απαραίτητο εξοπλισμό».

