Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 15 Μαρτίου 2025, στον Ιερό Ναό της Θεού Σοφίας η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης Άνθιμου, ο οποίος εκοιμήθη το πρωί της Πέμπτης, σε ηλικία 91 ετών.

Στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, όπου τέθηκε από το βράδυ της Πέμπτης προς προσκύνηση το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου, τελέστηκε αρχιερατικό τρισάγιο με την καμπάνα να ηχεί πένθιμα και πλήθος κληρικών και κόσμου να συρρέει για να αποχαιρετήσει τον αείμνηστο ποιμενάρχη της πόλης.

Το πρωί της Παρασκευής τελέσθηκε ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Μητροπολίτη η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων και ακολούθησαν το απόγευμα η ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου και το βράδυ ιερά Αγρυπνία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος το απόγευμα της Πέμπτης, μετά το Μ. Απόδειπνο στον Πατριαρχικό Ναό, τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου, περιστοιχούμενος από Αρχιερείς του Θρόνου, κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, και προσκυνητές από την Ελλάδα.

Στην εξόδιο Ακολουθία του αειμνήστου Ιεράρχου, τον Παναγιώτατο θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων.

Ιερό τρισάγιο, ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου ετέλεσαν οι Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης, Θεολόγος και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος.

Η ταφή του Ιεράρχη, μετά από προσωπική του επιθυμία, θα γίνει στο κενοτάφιο του μακαριστού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου, στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

«Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος και ένας εξαιρετικός ποιμενάρχης και της ιεράς μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, την οποία διακόνησε κατά το διάστημα της νεότητός του, αλλά και στην ιερά μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου διακόνησε τα τελευταία 20 χρόνια» δήλωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος ανακοινώνοντας την εκδημία του Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου.

«Με θλίψη σήμερα ζήσαμε το γεγονός της κοιμήσεώς του, της εξόδου του από την παρούσα ζωή, αλλά και ταυτόχρονα με συναισθήματα ελπίδος γιατί ξέρουμε ότι δεν βαδίζει σε μια κατάσταση ανυπαρξίας, αλλά σύμφωνα με την πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, πορεύεται προς τον αναστάντα Χριστό μας, τον οποίο πίστεψε, τον οποίο διηκόνησε και στον οποίο αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Όλοι μας στην ιερά μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ζητούμε την ευχή του, ώστε με το παράδειγμα του το φωτεινό να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία μας έχει χαρίσει η αγάπη του Θεού» πρόσθεσε.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης κυρός Άνθιμος (κατά κόσμον Διονύσιος Ρούσσας) γεννήθηκε στην Σαλμώνη του νομού Ηλείας στις 26 Οκτωβρίου 1934. Σπούδασε Φιλολογία και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, υπηρετήσας ως έφεδρος αξιωματικός στην Ελληνικὴ Αεροπορία. Το 1964 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Θήρας κυρό Γαβριήλ και πρεσβύτερος υπό του ιδίου Αρχιερέως το 1965, οπότε και έλαβε το οφφίκιο του αρχιμανδρίτου.

Ως εφημέριος και προϊστάμενος υπηρέτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (οδού Μετσόβου) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1974, αναπτύσσοντας αξιόλογη δράση ως Ιεροκήρυκας και Πνευματικός, εργαζόμενος αόκνως για τον ευπρεπισμό του ιστορικού Ναού.

Την ίδια περίοδο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος του ανέθεσε την σύνταξη του εβδομαδιαίου εποικοδομητικού φυλλαδίου «Φωνή Κυρίου». Τοποθετήθηκε Διευθυντής Κηρύγματος της Αποστολικής Διακονίας, αναλαβών και την ευθύνη των εκδόσεων και του τυπογραφείου αυτής, ενώ παράλληλα διορίσθηκε Διευθυντής του Φοιτητικού Θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στις 13 Ιουλίου 1974 εξελέγη και την επομένη, 14η Ιουλίου 1974 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, όπου και αρχιεράτευσε επί τριακονταετία, αναπτύξας πλουσιότατο και πολυσχιδές, πνευματικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό και εθνικό έργο.

Επί των ημερών του ανεγέρθηκαν εκ θεμελίων τριάντα πέντε καινούριοι ιεροί Ναοί και δύο ιερές Μονές. Διοργάνωσε και έθεσε σε λειτουργία το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως. Υπό την προσωπική του μέριμνα, εκδίδονταν επί τριακονταετία το διμηνιαίο εκκλησιαστικό περιοδικό «Γνωριμία». Εκ θεμελίων, επίσης, ανεγέρθηκαν και λειτούργησαν τέσσερα πρότυπα Ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ενώ συντηρήθηκαν και αναβαθμίστηκαν και άλλα παλαιότερα.

Στις 26 Απριλίου 2004 η σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, σε διαδοχή του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος του Β΄. Η ενθρόνιση του στις 18 Ιουνίου 2004 στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, εκπροσώπων αρχιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πρεσβυγενών και λοιπών Πατριαρχείων και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και πλήθους Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρέστησαν, επίσης, όλες οι αρχές τις πόλεως, εκπρόσωποι ξένων δογμάτων, ο ευσεβής κλήρος, μοναστικά τάγματα και ο πιστός λαός της πόλης.

Στον αποστολικό θρόνο της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την αρχιερατική διακονία του, χειροτόνησε νέους κληρικούς, συμμετείχε ανελλιπώς στην λατρευτική ζωή των Ενοριών, κήρυττε και ομιλούσε ασταμάτητα, ολοκλήρωσε την ανέγερση Ναών, ανανέωσε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, μερίμνησε για την λειτουργία σε καθημερινή βάση δεκαεπτά ενοριακών συσσιτίων, φρόντισε για την παροχή φιλοξενίας σε απόρους φοιτητές, μέσω των φοιτητικών Οικοτροφείων, ανανέωσε την δυναμική των δύο ιστορικών Ιδρυμάτων της πόλης, στα οποία προήδρευε, το «Ίδρυμα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Χαρίσειο Γηροκομείο"» και το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων "Παπάφειο Θεσσαλονίκης"», αναδιοργάνωσε την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και αναμόρφωσε το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», συνέστησε και λειτούργησε το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, επιμελήθηκε την ανακαίνιση και συντήρηση του Επισκοπείου, ενώ συνέχισε την συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα.

