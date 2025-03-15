Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος - Από την πυρκαγιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή του Κοιλιωμένου Ζακύνθου. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, 5 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ελικόπτερο, 3 υδροφόρες ΟΤΑ ενώ μηχανήματα έργου δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, με το πλοίο από την Κυλλήνη, έφθασαν στο νησί πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τη δυτική Ελλάδα και μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ώστε να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις. Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

