Πυκνή ομίχλη έχει «καλύψει» τα νότια προάστια της Αττικής (Βίντεο, Φωτογραφίες)

Η ομίχλη προκαλεί προβλήματα στους δρόμους - Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει από τις 9 το πρωί τα νότια προάστια της Αττικής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Η ομίχλη έχει δημιουργήσει μια απόκοσμη εικόνα ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ομίχλη έχει καλύψει περιοχές όπως ο Άλιμος, η Αργυρούπολη, το Ελληνικό, το Φάληρο, την Καστέλα. 

