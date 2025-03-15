Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει από τις 9 το πρωί τα νότια προάστια της Αττικής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Η ομίχλη έχει δημιουργήσει μια απόκοσμη εικόνα ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ομίχλη έχει καλύψει περιοχές όπως ο Άλιμος, η Αργυρούπολη, το Ελληνικό, το Φάληρο, την Καστέλα.

Πηγή: skai.gr

