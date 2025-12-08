Κρήτη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά

Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ο 40χρονος περιπατητής, που τραυματίστηκε εντός του φαραγγιού Αμπάς, στην περιοχή των Τριών Εκκλησιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη.

Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και των ισχυρών ρευμάτων, ήταν μεγάλη και διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες. Ακόμη και ελικόπτερο Super Puma που έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κατέστη εφικτό να παραλάβει τον 40χρονο. Τελικά, δύναμη από την 3η ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο που είχε φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

