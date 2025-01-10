Ιόνια οδός: Φωτιά σε νταλίκα στο τούνελ της Μακύνειας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου όταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στην Ιόνια Οδό.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια νταλίκα που είχε κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα.

Λίγο μετά το τούνελ της Μακύνειας, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε τη φωτιά και ακινητοποίησε άμεσα το νταλίκα.

Ο ίδιος κατάφερε να αποσυνδέσει την καρότσα που είχε στο πίσω μέρος και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά ενώ παράλληλα ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Ιονίας Οδού και την Πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Κλόκοβας ενώ κινητοποιήθηκε όλο σχεδόν το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου.

Η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο του Αντιρρίου έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποιο άλλο ατύχημα αλλά να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Μετά από αρκετή ώρα η φωτιά σβήστηκε αφού πρόλαβε να κάψει ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού και μέρος της καρότσας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική. Χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού γλίτωσε το φορτίο το οποίο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για λιπάσματα.

