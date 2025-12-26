Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, σήμαναν συναγερμό στις λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου. Από το απόγευμα της Παρασκευής 26-12-2025 στήθηκαν δυο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 70 ατόμων που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβους, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πρώτο περιστατικό αφορούσε 40 άτομα που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες ενώ το δεύτερο περιστατικό αφορά 30 μετανάστες, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ καθώς υπήρχαν πληροφορίες για άτομα που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

