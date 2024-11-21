Λογαριασμός
Γέμισε με νεκρά ποντίκια το λιμάνι του Ηρακλείου - Δείτε φωτογραφίες

Τα νεκρά τρωκτικά βγήκαν στην επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές και υγειονομικές αρχές

Ποντίκια στο Ηράκλειο

Γεμάτη με δεκάδες νεκρά ποντίκια ήταν η θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Ηρακλείου, γεγονός που κινητοποίησε τις λιμενικές και υγειονομικές αρχές της πόλης.

Τα νεκρά τρωκτικά βγήκαν στην επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ μία πρώτη σκέψη είναι ότι βγήκαν στον «αφρό» μετά και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ποντικια

Από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν, στήθηκε επιχείρηση για τον καθαρισμό του ενετικού λιμένα με εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ και οι λιμενικοί ρίχτηκαν στη μάχη για τον καθαρισμό με κάθε δυνατό τρόπο.
 

Ποντίκια

