Η μοναδική κάτοικος στην Κίναρο, η κυρά Ρηνιώ, πλέον έχει συντροφιά καθώς πρόσφατα απέκτησε ένα γαϊδουράκι.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι θα ήθελε ένα γαϊδουράκι και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και τελικά η επιθυμία της εκπληρώθηκε. Ένας πανέμορφος και φιλικός γαϊδαράκος, που βρέθηκε στην Κρήτη, ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου του δόθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και τοποθετήθηκε τσιπάκι για την καταγραφή του.

Μετά από πολλές προσπάθειες μήνες συντονισμού, φοβερή προσπάθεια και τη βοήθεια φίλων που πίστεψαν στο όραμα, ο γαϊδαράκος που ζήτησε η κυρά Ρηνιώ, η ηρωίδα της Κίναρου, έφτασε επιτέλους στο νέο του σπίτι.

Όπως αναφέρει σε σχετικό post ο εμπνευστής της ιδέας, ο δημοσιογράφος κ. Βασίλης Σαρημπαλίδης:

“Μετά από αρκετό καιρό, φοβερή προσπάθεια και πολλούς φίλους που πίστεψαν ότι μπορούμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, ο γαιδαράκος που μας είχε ζητήσει η κυρά Ρηνιώ, έφτασε στο νέο του σπίτι.

Ταξιδέψαμε μέχρι την Κίναρο με ένα Ronin 35 (ελληνικής κατασκευής) εφοδιασμένο με 2×350 Yamaha και είδαμε από κοντά τη χαρά που πήρε η ηρωίδα του Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

