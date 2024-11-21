Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Εξάρχεια, όπου μετά από απόφαση και παρουσία δικαστικού επιμελητή ξηλώνονται όλες οι λαμαρίνες επί της οδού Θεμιστοκλέους στην πλατεία, όπως ενημέρωσε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Σωτήρης Μπαρσάκης.

Είχε προηγηθεί ένα πόρισμα της Πυροσβεστικής, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε έρθει να ελέγξει το σημείο και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέλευση πυροσβεστικού ή ασθενοφόρου, βγήκε η απόφαση για ξήλωμα των λαμαρίνων που υπάρχουν στην περίφραξη του εργοταξίου του Μετρό. Σημειώνεται ότι αυτό ακριβώς ήταν που ζητούσαν οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και όπως φαίνεται δικαιώνονται.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι λαμαρίνες θα μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, για να υπάρχει ασφαλής διέλευση οχημάτων και πολιτών, με το συρματόπλεγμα ωστόσο να παραμένει στην ίδια θέση

