Κρήτη: Εντοπίστηκαν 56 μετανάστες στα νότια του νησιού

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο συνολικά 56 άτομα, που βρίσκονται σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από φορτηγό πλοίο, να επιβαίνουν σε λέμβο που βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού έγινε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και αμέσως μετά στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.