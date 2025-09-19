Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου σε μάντρα οικοδομικών υλικών - Δύο τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη, σε φιάλες οξυγόνου, σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής σε γνωστή μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι Βοϊου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών φέρει σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο υπόλοιπο σώμα και έχει αποφασιστεί η διακομιδή του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

*Φωτογραφίες kozanimedia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.