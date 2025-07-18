Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός τουρίστας για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Ένας Βρετανός τουρίστας συνελήφθη στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της συντρόφου του.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε την 41χρονη σύζυγο του κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Η γυναίκα μετέβη σε ιδιωτική κλινική για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του συντρόφου της, αναφέρει το neakriti.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που η 41χρονη έπεσε θύμα βίας από τον 42χρονο.

Πηγή: skai.gr

