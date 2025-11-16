Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου. Τον ακέραιο άνθρωπο. Τον συναγωνιστή, από τα πρώτα μας βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».
