Με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τίμησαν σήμερα πολίτες κάθε ηλικίας την αυριανή 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ενόψει των αυριανών συγκεντρώσεων, στις 6 το απόγευμα και της πορείας που θα ακολουθήσει στο κέντρο της πόλης ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα από τις 4 το απόγευμα σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Συγκεκριμένα και σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ.Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α., Καρ.Ντηλ, Βασ.Ηρακλείου, Γ΄Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μέχρι στις 6 το πρωί της Τρίτης, στις οδούς: Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου, Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης, Αγγελάκη, καθ' όλο το μήκος της, Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης, στην οδό Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ' Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα (17-11-2025), από ώρα 06.00 και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, στις οδούς Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης, Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Στην Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου. Στην Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη. Στην Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ. Ηρακλείου, στην Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ. Στην Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου. Στην Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία. Στην Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Στην Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή και στην Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς, ενώ θα υπάρχει ικανή αστυνομική δύναμη προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι συγκεντρώσεις και η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Α.Ταπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

