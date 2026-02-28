Κολωνός: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύντροφός της

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην ΕΛΑΣ όταν σύζυγος ανέφερε πως εντόπισε τη σύζυγό του, 4,5 μηνών έγκυο, νεκρή.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ αλλά και ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στην οδό Καλλικρατίδου αλλά ήταν αργά.

Η άτυχη 30χρονη έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο σύζυγός της ανέφερε αστυνομικούς πως τα τραύματα προέρχονται από πτώση που είχε η άτυχη έγκυος στις σκάλες.

Ο 38χρονος προσήχθη και εξετάζεται από αστυνομικούς της ασφάλειας Κολωνού.

