Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και αεράμυνας στη Σούδα

Μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας και το απαραίτητο για τη λειτουργία προσωπικό θα έχουν πρόσβαση στη βάση της Σούδας, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων ασφάλειας που αποφάσισαν να θέσουν σε ισχύ οι αμερικάνικές αρχές.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να μπει κανείς που δεν έχει ειδικό ρόλο.

Σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για το τι σημαίνουν αυτά τα έκτακτα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές απάντησαν ότι για λόγους ασφαλείας -και ακριβώς επειδή θεωρείται ότι βρίσκεται σχετικά κοντά με το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν- αποφασίστηκε να τεθούν σε ισχύ μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση στη Σούδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι την Τρίτη, κάτι που σημαίνει ότι πιθανόν μέχρι και την Τρίτη θα συνεχιστούν αδιάκοπα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράν.

