Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στο Καματερό, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού- Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και το Νέο Φάληρο.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, επίσης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στις λεωφόρους Γαλατσίου και Βεΐκου προς το σημείο συνάντησής τους, καθώς και στη Βάρης -Κορωπίου προς το Κορωπί στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.