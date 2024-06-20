Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν σήμερα ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) Δυτικής Ελλάδας για την αγροτοδασική πυρκαγιά στα Καλάβρυτα Αχαΐας.

Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες στο χωράφι του και κατηγορείται για πρόκληση της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Συνελήφθη σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) Δυτικής Ελλάδας ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Στον προαναφερόμενο θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.