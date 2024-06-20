Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη ένα άτομο για τη φωτιά στα Καλάβρυτα Αχαΐας - Έκανε εργασίες στο χωράφι του

Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες στο χωράφι του και κατηγορείται για πρόκληση της πυρκαγιάς

φωτιά_πυροσβεστική

Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν σήμερα ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) Δυτικής Ελλάδας για την αγροτοδασική πυρκαγιά στα Καλάβρυτα Αχαΐας.

Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες στο χωράφι του και κατηγορείται για πρόκληση της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Συνελήφθη σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) Δυτικής Ελλάδας ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Στον προαναφερόμενο θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark