Χαλαζόπτωση σημειώθηκε το πρωί σε αγροτικές περιοχές της Νέας Φώκαιας, της Νέας Ποτίδαιας και των Βραστάμων της Χαλκιδικής, στη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε τον Νομό.

Από το χαλάζι προκλήθηκαν ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου αναμένεται στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, προκειμένου να προχωρήσει σε μια πρώτη απογραφή και προεκτίμηση των καταστροφών, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την κ.Ζωγράφου, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των δήμων της Χαλκιδικής ήταν σε πλήρη ετοιμότητα από χθες για το ενδεχόμενο κακοκαιρίας. Η βροχόπτωση ξεκίνησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ωστόσο το ύψος της βροχής που έπεσε στον Νομό δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλο, όσο προέβλεπαν τα μετεωρολογικά μοντέλα.

Το φαινόμενο εξελίχθηκε ομαλά, δίχως να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, ωστόσο οι υπηρεσίες εξακολουθούν και παραμένουν σε επιφυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

