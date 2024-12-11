Επιστροφή του πλοίου Ελευθέριος Βενιζέλος στο λιμάνι της Σούδας λόγω έντονης αδιαθεσιας μαθητή από γκρουπ σχολικής εκδρομής

Στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά επέστρεψε το πλοίο της γραμμής Ελευθέριος Βενιζέλος που είχε αποπλεύσει στις 9:00 το βράδυ για το λιμάνι του Πειραιά. Η αιτία της επιστροφής ήταν η αδιαθεσία που αισθάνθηκε ένας μαθητής ο οποίος, με το που έδεσε το Ελευθέριος Βενιζέλος στην προβλήτα της Σούδας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χανίων. Τον μαθητή συνοδεύουν καθηγητές συνοδοί της εκδρομής που είχε ταξιδέψει για επίσκεψη στα Χανιά. Πριν τον απόπλου του πλοίου ακόμα ένας μαθητής είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αισθανομενος έντονη αδιαθεσία. Το καράβι αναχώρησε στις 11.30 το βράδυ για να εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο του προς το λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

