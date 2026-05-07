Κηφισιά: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα από θάλαμο ανελκυστήρα

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από θάλαμο ανελκυστήρα στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η γυναίκα εγκλωβίστηκε με το αναπηρικό της αμαξίδιο σε θάλαμο ανελκυστήρα μονοκατοικίας
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και όχημα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές.
Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε γυναίκα από θάλαμο ανελκυστήρα στην Κηφισιά Αττικής .Κινητοποιήθηκαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2026
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.