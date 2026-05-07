Χίος - Ρουκετοπόλεμος Βροντάδου: Προβληματισμός για την ασφάλεια

Ρουκετοπόλεμος, ένα από τα πιο γνωστά και αμφιλεγόμενα πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας.

Λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το βράδυ της Ανάστασης και προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και επισκεπτών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την τοπική παράδοση.

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα, αναδεικνύεται και η άλλη πλευρά του ρουκετοπόλεμου.

Παρά τη βαθιά πολιτιστική του σημασία, δε λείπουν οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς έχουν καταγραφεί τραυματισμοί και επικίνδυνα περιστατικά στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει έναν συνεχιζόμενο διάλογο για το κατά πόσο το έθιμο μπορεί να συνεχιστεί με ασφαλέστερους όρους. Οι ντόπιοι μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για το έθιμο, ενώ άλλοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την επικινδυνότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.