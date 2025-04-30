Ο ομαδικοί τάφοι με τους 33 σκελετούς εκτελεσμένων κομμουνιστών, της περιόδου του εμφυλίου πολέμου, που βρέθηκαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τράβηξαν το ενδιαφέρον του διεθνούς πρακτορείου Associated Press, το οποίο σε εκτενές ρεπορτάζ, ξεδιπλώνει τις σκοτεινές σελίδες του εμφυλίου.

Οι τάφοι όπως αναφέρει το AP βγήκαν στην επιφάνεια τυχαία καθώς οι εργάτες τοποθετούσαν παγκάκια σε ένα πάρκο στις Συκεές. Από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, άρχισαν οι εκσκαφές φέροντας στο φως ορισμένες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.

Δείτε βίντεο του AP:

«Βρήκαμε πολλές σφαίρες στα κεφάλια, στα κρανία», είπε ο επιβλέπων μηχανικός Χάρης Χαρισμιάδης, στο πρακτορείο. «Είναι συνηθισμένο να βρίσκεις αρχαία ερείπια ή αντικείμενα στην Ελλάδα. Αλλά το ογκώδες κάστρο Γεντί Κουλέ ήταν μια φυλακή όπου βασανίζονταν και εκτελούνταν υποστηρικτές των κομμουνιστών κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα την περίοδο 1946-49. Δεκάδες χιλιάδες πέθαναν στις μάχες των αρχών της εποχής του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των υποστηριζόμενων από τη Δύση κυβερνητικών δυνάμεων και των αριστερών ανταρτών, μια βίαιη σύγκρουση με ομάδες δολοφονιών, απαγωγές παιδιών και μαζικές εκτοπίσεις» επισημαίνει ενδεικτικά το AP.

Ο Αγάπιος Σαχίνης με πορτρέτο του θείου του που εκτελέστηκε στον Εμφύλιο στη Θεσσαλονίκη. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

«Οι πολιτικοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εξαιρετικά επιφυλακτική γλώσσα όταν αναφέρονται στο παρελθόν και η ανακάλυψη της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίστηκε με συγκρατημένη δημόσια αντίδραση. Το εύρημα δεν αναφέρθηκε άμεσα από την κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας - μια υπενθύμιση ότι πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να βρίσκουν πιο εύκολο να προσπερνούν τα φαντάσματα της χώρας παρά να τα αντιμετωπίζουν», αναφέρεται ενδεικτικά στο ρεπορτάζ.

Aξιωματικός διαβάζει εντολές εκτέλεσης σε 4 καταδικασμένους νεαρούς από το Περιστέρι, για υποβοήθηση σε κομμουνιστική εξέγερση, συνωμοσία και δολοφονία. Ελλάδα, 29 Οκτωβρίου 1947, (Φωτογραφία AP, Αρχείο)

Οι δημοτικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για τη διεξαγωγή εξετάσεων DNA στα λείψανα και παροτρύνουν τις οικογένειες των αγνοουμένων να υποβάλουν γενετικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, τα οστά θα ταυτοποιηθούν και θα επιστραφούν στους συγγενείς.

Ο δήμαρχος Συκεών Σίμος Δανιηλίδης διέταξε την επέκταση της ανασκαφής σε άλλα μέρη του πάρκου τις επόμενες εβδομάδες.

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα», είπε. «Ποτέ ξανά».

