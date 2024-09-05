Λογαριασμός
Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο στην Κερατέα (Βίντεο, φωτογραφίες)

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωσή του από άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Κερατέα

Τρόμος για έναν άντρα στην Κερατέα ο οποίος έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο σε δασική έκταση στο Μαρκάτι Κερατέας. 

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του από άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Η ανάσυρση του άνδρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με το notia.gr νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Βίντεο από την διάσωση: 

emak

