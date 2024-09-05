Λογαριασμός
Φωτιά στις Λιβανάτες Φθιώτιδας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στη μάχη της κατάσβεσης 

φωτιά

Φωτιά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

