Φωτιά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας εκδηλώθηκε το μεσημέρι.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2024
- Συγκινητική διάσωση 106 μεταναστών - ανάμεσά τους και μωρά παιδιά - στην Τήλο - Βίντεο
- «Αστακός» η Θεσσαλονίκη ενόψει των εγκαινίων της 88ης ΔΕΘ - Επί ποδός ελικόπτερο, drones και ο «Αίαντας» - Με φορητές κάμερες οι αστυνομικοί
- «Ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό Δάνη Κατρανίδη- Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.