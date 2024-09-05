Φωτιά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2024

Πηγή: skai.gr

