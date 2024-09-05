Θεσσαλονίκη: Επ'αυτοφώρω συνελήφθησαν 3 νεαροί την ώρα που έκλεβαν ΑΤΜ

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν μηχάνημα ΑΤΜ που βρίσκεται σε χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο 18χρονους και έναν 21χρονο, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Οι συλληφθέντες (ημεδαποί) έγιναν αντιληπτοί γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και στην κατοχή τους βρέθηκαν διάφορα σύνεργα με τα οποία επιχείρησαν να διαρρήξουν το ΑΤΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

